Neymar pode levar sete jogos de suspensão por agressão; acusado de racismo teria gancho de até 10 partidas

Quem decidirá sobre as sanções será o comitê disciplinar da Liga de Futebol Profissional (LFP) da França. O ato de Neymar poderia, segundo cita a “RMC”, ser enquadrado em artigos diferentes. O mais pesado seria “ato de brutalidade ou golpe cometido fora do ato de jogo” – que renderia até sete partidas de suspensão.

O comitê também decidirá sobre Álvaro González, acusado por Neymar de ter proferido injúrias raciais no fim do clássico. O brasileiro afirma que o espanhol o chamou de “Macaco filho da p…”, o que poderia ser enquadrado no artigo de “palavras, gestos ou atitudes dirigidas a uma pessoa em particular devido à ideologia, raça, etnia, religião, nacionalidade, aparência, orientação sexual, gênero ou deficiência”.