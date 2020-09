No Acre, chega a 100 o número de mortos pela covid-19 na faixa etária dos 50

Número representa 15,2% do total de óbitos registrados no estado até esta sexta-feira (25)

Nesta semana chegou a 100 o número de óbitos pela covid-19 com idades entre 50 e 59 anos, segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). O número representa pouco mais de 15% do total de mortos (654) registrados no Acre até esta sexta-feira (25).

A vítima de número 100 dessa faixa etária foi um homem de 54 anos, de iniciais R.N.S., de Rio Branco, que morreu no dia 29 de agosto, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC). Ele só teve a causa do óbito reconhecida na quarta (23).

Pessoas com 80 anos ou mais lideram o ranking, com 162 vidas perdidas para o coronavírus. Em seguida, vem a faixa dos 70, com 155 óbitos. O total de acreanos com 60 a 69 anos que morreram de covid-19 é de 141.

Na faixa dos 40, o número de óbitos é de 46 e na dos 30, de 34. Oito pessoas entre 20 e 29 anos morreram de coronavírus, mesma quantidade de acreanos com 19 ou menos.

O total de infectados chegou a 27,7 mil, com 24,7 mil já curados da doença.

