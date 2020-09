“Pior coisa que o Brasil já fez”, diz Rafinha Bastos sobre Luana Piovani

Rafinha Bastos ataca novamente e dessa vez a vítima é Luana Piovani. Nesta quinta-feira (24/09), o humorista apareceu bastante exaltado em suas redes sociais, desferindo uma série de ataques à atriz. Ele disse que a atriz foi a “pior coisa já produzida pelo Brasil” e comparou-a com ditadores, terroristas e até mesmo o Maníaco do Parque.

“Meu Deus do Céu! A Luana Piovani é a pior coisa que o país já produziu. Isso porque nós já tivemos aqui ditaduras, já tivemos terroristas internacionais. O Brasil é o país do Maníaco do Parque! Mas nada disso é pior do que a Luana Piovani”, disse Rafinha em vídeo.

Ele ainda justificou sua colocação, com xingamentos à atriz. “A desgraçada foi para a Europa e se mostrou indignada porque ela teria que usar máscara na rua em Paris. Só que ela arrumou uma maneira de burlar a lei: ‘Vou tomar sorvete!’ A desgraçada pegou Covid na viagem!”. O vídeo com os ataques foi postado no IGTV do humorista com o título Coron Piovani. Até o momento, Luana não se pronunciou sobre o assunto.

