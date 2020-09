PMAC recupera motocicleta roubada de casa de família

O veículo foi localizado no Airton Sena, mas havia sido roubado por três homens armados no bairro da Pista

O 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre recuperou nesta quarta-feira (23) uma motocicleta que havia sido roubada da casa de uma família por três homens armados. O crime ocorreu no bairro da Pista, na regional da Baixada da Sobral, na noite anterior.

A PMAC patrulhava as ruas do bairro Airton Sena quando localizou dois suspeitos com o veículo roubado. A dupla fugiu a pé dos agentes até assaltar um outro motociclista e sumir sem deixar rastros. A moto abandonada foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla).

