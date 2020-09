Prefeito Clodoaldo Rodrigues assina termo de Cooperação Técnica com o Incra

Com o objetivo de fomentar as políticas voltadas para as melhorias de vida dos produtores rurais, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul firmou na manhã desta sexta-feira, 11, uma parceria com o Incra, através da assinatura de um Termo de Cooperação Técnica.

A cooperação interinstitucional conta ainda com o envolvimento da Secretaria Estadual de Produção Agrícola (Sepa), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), dentre outros orgãos responsáveis pelo desenvolvimento de políticas agrárias.

O termo foi assinado entre o Prefeito Clodoaldo Rodrigues, o Superitendente do Incra no Acre, Sérgio Bayum, e as representações da Sepa, da Embrapa e da Emater em Cruzeiro do Sul.

As parcerias permitem que a prefeitura possa realizar convênios e levar melhorias às comunidades rurais do município, como explica João Nascimento (João Todo Feio), Secretário Municipal de Agricultura. “Essa parceria é fundamental para que possamos trabalhar unidos em benefício dos nossos produtores. Temos pouco tempo, mas o que fizermos será bem vindo”, frisou.

Sérgio Bayum, Superitendente do Incra no Acre, falou da satisfação da parceria entre os dois orgãos. “Estou muito feliz pela parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Hoje o Incra não tem condições de chegar a todos os produtores então estamos buscando parcerias com os municípios do Juruá, para que possamos levar as políticas agrícolas a todos”, destacou.

O Prefeito Clodoaldo disse que a parceria é muito importante, e que o produtor rural merece esse reconhecimento do poder público.

“Estou muito feliz, pois essas parcerias demonstram que estamos no caminho certo, o de valorizarmos nosso agricultor. Sempre disse que focaríamos a gestão no produtor rural e essa assinatura é mais uma garantia que juntos podemos ajudar e muito essa classe tão trabalhadora”, enfatizou o gestor.

