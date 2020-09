Presidente do Grêmio sobre Cavani: ‘De repente surge uma química’

O dirigente reforçou a dificuldade de competir com clubes europeus. No entanto, ele afirmou ainda sonhar com Cavani por causa da "vontade" do jogador

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Junior, disse que o atacante uruguaio Edinson Cavani ficou “impactado” com a repercussão da sondagem. O dirigente confirmou que chegou a consultar a situação do jogador, que está sem clube após o término de seu contrato com o Paris Saint-Germain.

“Ele (representante de Cavani) não fez proposta. Mas na vida, se não conversa, nada sabe. De repente surge uma química, uma coisa diferente, aquela empatia, um desejo, e aí de repente ele vem. Porque o representante dele disse: ‘olha, ele está completamente impactado com a repercussão em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no país, também no continente sul-americano. Mas por enquanto é só impacto, conversa não tem nenhuma’, disse Bolzan, em entrevista ao programa Hora do Consular, para torcedores do clube.

O dirigente reforçou a dificuldade de competir com clubes europeus. No entanto, ele afirmou ainda sonhar com Cavani por causa da “vontade” do jogador. Aos 33 anos, o atacante pode ficar atraído pela possibilidade de morar em Porto Alegre, mais perto de seus familiares que vivem no Uruguai.

“Racionalmente, se fosse em condições normais, a gente não teria a mínima expectativa de contar com esse jogador, porque se ele quiser jogar na Europa, vai ter propostas mil vezes maior que aquelas que um time sul-americano e brasileiro podem oferecer. Agora, se tiver na cabeça dele, na ideia dele, na vontade dele, de fazer um projeto que fique próximo a sua casa, próximo aos seus negócios e próximo do Uruguai, creio que aí ele poderá sentar conosco. Eu tenho essa expectativa, que ele tenha esse sentimento e que possa conversar conosco mais um pouquinho”, afirmou Bolzan.

Cavani está livre no mercado desde o término de seu contrato com o Paris Saint-Germain em junho. Até o momento, três clubes europeus manifestaram interesse no jogador. São eles, a Juventus, da Itália, o Atlético de Madrid, da Espanha, e o Benfica, de Portugal.

