Programe-se: concursos da semana têm 15 mil vagas e salário até R$ 15 mil

A semana começa com pelo menos 65 concursos espalhados por todo o Brasil. São mais de 15 mil vagas em jogo. E salários que vão até R$ 15 mil, é o caso do processo seletivo para a Prefeitura de Aracaju.

Se o concurseiro está a fim de algo próximo do Distrito Federal, é bom ficar ligado. O certame de agente da Polícia Civil (PCDF) está com inscrições abertas somente até as 18h desta terça-feira (8/9).

PUBLICIDADE

No caso da força de segurança da capital federal, são 1.800 oportunidades para agente: 600 imediatas e outras 1.200 para formação de cadastro de reserva. Com jornada de 40 horas semanais, o salário inicial chega a R$ 8.698,78.

Defensoria Pública

Além do certame da PCDF, outro concurso no DF será o da Defensoria Pública. Com edital publicado, as inscrições serão abertas somente no dia 15 de setembro, para o provimento de 60 profissionais com formação em nível superior. O salário inicial máximo é de R$ 5.241,22.

Na capital sergipana, o registro para concorrer às vagas da Prefeitura de Aracaju vai até 25 de setembro. São 20 vagas para auditor de tributos municipais, 14 de abrangência geral e seis na área de tecnologia da informação. O vencimento inicial é de R$ 10.421,52, mas com todos os benefícios acrescidos, o valor pode chegar a R$ 15 mil.

Também chama atenção o processo seletivo para temporários no Ministério da Saúde, com oportunidades para o Rio de Janeiro. São 4.117 vagas para várias funções. Dessas, 1.380 são para ensino médio e 2.737 para nível superior. O salário vai de R$ 1.700 a R$ 11.000.

Mas, atenção: as inscrições vão somente até esta segunda-feira (7/9), às 23h59. Clique aqui para ver o edital.

Existem também seleções que abriram registro esta semana, caso das prefeituras Itaporanga (SP), Uberaba (MG) e Florianópolis (SC). E também da Secretaria de Política para as Mulheres da Bahia e Câmara de Caraguatatuba (SP).

Confira os destaques de certames com registros abertos:

Ministério da Saúde

Níveis médio e superior

Salário máximo: R$ 11 mil

Vagas: 4.117

Inscrições: até esta segunda-feira (7/9)

Polícia Civil do Distrito Federal

Nível superior

Salário máximo: R$ 8.698,78

Vagas: 1.800 para agente (600 imediatas e 1.200 de cadastro de reserva)

Inscrições: até esta terça-feira (8/9)

Prefeitura de Itaporanga (SP)

Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Salário máximo: R$ 6.717,30

Vagas: 50

Inscrições: até sexta-feira (11/9)

Secretaria de Política para as Mulheres da Bahia

Níveis médio e superior

Salário máximo: R$ 1.546,67

Vagas: 9

Inscrições: até 14 de setembro

Prefeitura de Uberaba (MG)

Nível médio

Salário máximo: R$ 1,4 mil

Vagas: 111

Inscrições: até 8 de outubro

Prefeitura de Florianópolis (SC)

Nível fundamental

Salários máximo: R$ 2.560,36

Vagas: 145

Inscrições: até 8 de outubro

Câmara de Caraguatatuba (SP)

Níveis fundamental, médio e superior

Salário máximo: R$ 5.359,17

Vagas: 42

Inscrições: até 8 de dezembro

Instituto Nacional de Ciências da Saúde (SP e PR)

Níveis médio, técnico e superior

Salário máximo: R$ 5.200

Vagas: 467

Inscrições: 14 de setembro

Consórcio Intermunicipal de Saúde (PR)

Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Salário máximo: R$ 7.965

Vagas: 86

Inscrições: até 30 de setembro

Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região (BA/PE)

Níveis médio e graduação em fonoaudiologia

Salário máximo: R$ 5.629,81

Vagas: 120

Inscrições: até 8 de outubro

Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso do Sul

Níveis fundamental, médio e superior

Salário máximo: R$ 7.177,98

225 vagas

Inscrições: até 12 de outubro

Defensoria Pública do Distrito Federal

Nível superior

Salário máximo: R$ 5.241,22

Vagas: 60

Inscrições: até 5 de outubro

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Níveis fundamental, médio e superior

Salário máximo: R$ 4.476,37

Vagas: 196

Inscrições: 21 de setembro

Marinha – Praças da Armada

Nível técnico (homens com idade entre 18 e 25 anos em 1º de janeiro de 2021)

Salário máximo: R$ 3.825 (após curso de formação)

Vagas: 24

Inscrições: 5 de outubro

Prefeitura de Aracaju

Nível superior

Salário máximo: R$ 15 mil

Vagas: 20

Inscrições: até 25 de setembro

Prefeitura de Bandeirantes (MS)

Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Salário máximo: R$ 12.485,48

Vagas: 126

Inscrições: até 20 de setembro

Prefeitura de Chapadão do Céu (GO)

Níveis fundamental (incompleto), médio e superior

Salário máximo: R$ 3.475,48

Vagas: 448

Inscrições: até 21 de setembro

Prefeitura de Salgueiro (PE)

Níveis médio e superior

Salário máximo: R$ 10.513,77

Vagas: 792

Inscrições: até 21 de setembro

Agreste Potiguar (RN)

Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Salário máximo: R$ 2.803,46

Vagas: 500

Inscrições: até 8 de outubro

Companhia Saneamento de Goiás

Níveis médio e técnico

Salário máximo: R$ 4.443,57

Vagas: 25

Inscrições: de 28/9 a 28/10

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários