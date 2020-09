Redes sociais: Policiais atraem seguidores com fotos de sunga e rotina da vida militar

O soldado Raphael Santana, de 25 anos, resolveu usar as redes sociais para divulgar a rotina do combate ao crime no Espírito Santo e também o seu lado fitness. Dono de um corpo que atrai muitos olhares, o jovem começou as publicações em 2016. Recentemente, postou uma foto dizendo que era policial militar e os comentários dispararam.

“As pessoas começaram a comentar que não sabiam da minha profissão. Aí eu comecei a divulgar mais os bastidores do que eu fazia, da minha vida profissional e pessoal. Há dois meses eu comecei a ganhar muitos seguidores, mais de 20 mil”, contou.

A publicação foi um gatilho para atrair ainda mais seguidores de todo o país e até de fora. No seu Instagram, a conta tem mais de 80 mil pessoas. Com o alto engajamento, várias propostas surgiram. Das mais indecentes até as profissionais como modelo fotográfico.

“Já fizeram propostas para mandar fotos pelado, com cueca molhada. Outras eu prefiro nem comentar. Não curto esse tipo de coisa. Chegaram a me propor usar as minhas fotos para a propaganda de um site de relacionamento. Eu não aceitei, mas outros ensaios profissionais já fiz”, disse o PM.

O estudante de direito e modelo fotográfico tem organizado a rotina para atender a demanda das redes sociais. Ele tenta conciliar tudo. “Eu trabalho por escala, as vezes de dia ou à noite. Tenho que estudar, fazer as coisas de casa, malhar e ainda socializar com os amigos. É corrido, mas os meus seguidores estão comigo em tudo”.

Apesar da vida de blogueiro ser agitada, Santana ainda quer concluir a faculdade, que acaba esse ano, e realizar o sonho de viajar o mundo. “Tenho os meus objetivos profissionais. Quero continuar na polícia, mas também terminar a faculdade e viajar o mundo. Estou solteiro e quero curtir a vida.”

Rotina do campo

Aos 31 anos, o policial militar Wagner Reuter, de Conceição da Barra, conquistou no Instagram quase 150 mil seguidores. Formado em Direito, ele divulga todos os dias a rotina na polícia, mas também no campo, nas produções de hortaliças, café e também mamão papaya.

“Hoje eu divido o meu tempo com a vida no campo, na Polícia Militar e cuidando do meu filho de dez anos. Eu comecei a compartilhar o conteúdo em 2015 e nunca pensei que teria tantos seguidores. Apesar disso tudo, eu sou muito tímido, busco só viver a minha vida mesmo”, contou Reuter.

O PM diz não “viver” na academia, mas mantém um dia regrado. Ele afirma já ter recebido propostas para fazer ensaios fotográficos e desfiles.

“As propostas chegam, mas eu não tenho interesse nessas coisas. Sou mais na minha. Gasto minha energia no campo. Sou sócio com meu pai. Não tenho intenção de ser influencer”, disse o PM.

Apaixonado por academia

O Policial Militar Fellipe Villas, de 33 anos, passou da marca dos 30 mil seguidores postando fotos fardado e também da rotina de malhação em academia. A paixão por “puxar ferros”, como dizem os praticantes, começou aos 16 anos.

“Eu sou apaixonado por academia. Comecei com 16 anos. Cheguei a servir no exército por quase dois anos e comecei a estudar para ser policial militar, que era algo que eu também almejava. Não gosto de injustiças, acredito que isso me engatilhou a buscar algo para defender as pessoas”, disse o PM.

Na internet, a atenção com os seguidores é grande. “Eu sempre faço caixas de perguntas. Não deixo 24h, mas, esses dias, num curto período formam mais de 200 perguntas, algumas até dá para responder. Outras não têm como. Mas eu gosto de mais de postar as fotos e mostrar a minha rotina”, contou Villas.

