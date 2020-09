Tiago Leifert e Hugo Gloss batem boca por causa de ‘A Fazenda’

Pelo Instagram, o apresentador do BBB criticou a atitude do influencer após compartilhar uma matéria do reality show da Record

O apresentador do Big Brother Brasil, Tiago Leifert, fez uma crítica a uma postagem do digital influencer Bruno Rocha, o Hugo Gloss, e iniciou um bate boca entre os dois. Segundo fontes da coluna, esse é um contra-ataque de Tiago por não gostar das críticas feitas nas redes sociais de Hugo sobre o BBB.

Tudo começou quando Hugo Gloss postou uma matéria que dizia que o participante Cartolouco teria dito que Jojo Toddynho precisava fazer uma bariátrica. O perfil oficial do peão desmentiu a informação e foi quando Tiago Leifert aproveitou para comentar a situação.

“Não adianta apagar a postagem, tem que no mínimo pedir desculpas. Mas, como venho alertando há anos, a prioridade ali é destruir reputações e sempre com pouca carga probatória. Basta não ir com a cara ou meia música de tweets sem checagem. Pra internet ser um lugar um pouco mais digno, quem tem milhões de seguidores deveria dar o exemplo”, escreveu Leifert.

Hugo Gloss não deixou barato e rebateu o apresentador da TV Globo.

“Olha aí, o apresentador chegou. Aquele que disse em áudio que a internet não influencia em nada. Você alertou há anos que a nossa prioridade é destruir reputações só porque reportamos seus erros assim como diversos veículos. Tweet sem checagem? O nosso trabalho é tão sério quanto o seu. E não é você que vai vir aqui apontar o dedo para nos ensinar a trabalhar, como você faz durante o BBB quando se irrita quando reportamos qualquer erro. Dê você o exemplo e vá aprender a apresentar um reality sem se envolver emocionalmente. Eu, hein”, disse.

Leifert, então, respondeu a Hugo: “Suas respostas descontroladas só provam o meu ponto”. E o influencer rebateu: “Tá lá no meu perfil e site e também nos comentários deste post. É só procurar. Não era você que queria uma internet melhor? Por que está focado no ataque? Para internet ser um lugar um pouco mais digno, quem tem milhões de seguidores deveria dar o exemplo antes de vir querer tirar a credibilidade de um veículo que — nas suas palavras em áudio e prints — é um dos maiores e mais importantes do país. Acho legal você estar assistindo A Fazenda para vir aqui comentar. Espero que aprenda com Marcos Mion a apresentar sem tomar lados e sem ficar putinho quando comete erros. Seja o exemplo que você prega”.

Por fim, Leifert respondeu: “E, finalmente, postou o pedido de desculpas! Parabéns! Espero que não tenha doído tanto”.

