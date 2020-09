Zequinha Lima, do PP, lidera pesquisa para a prefeitura de Cruzeiro do Sul 

Foi divulgado na TV Gazeta nesta segunda-feira (28) uma pesquisa eleitoral apontando que o candidato Zequinha Lima (Progressistas) está liderando em dois cenários na disputa pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

No cenário de votação espontânea, Lima aparece com 19%, seguido do Sargento Adonis (PSL) com 14%, Fagner Sales (MDB) com 11% e Clodoaldo Rodrigues com 1%. Brancos e nulos somaram 19%.

Já na votação estimulada, Zequinha está com 27%, Sargento Adonis com 21% e Fagner Sales com 19%. A pesquisa divulgada foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), com o n° AC0949/2020.

