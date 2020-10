AC e RR são os únicos Estados sem casos de sarampo, mas com pouca cobertura vacinal

O maior número de infecções foi registrado em São Paulo, com 109 casos da doença

O boletim epidemiológico elaborado pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância Nacional, para registrar as notificações de casos de sarampo em todo o país, aponta que o Acre e Roraima são os únicos da federação que não possuem pessoas diagnosticadas com a doença.

O dado tem a ver com a análise feita nos 9 primeiros meses do ano de 2020, da semana 1 a 36. Dos 22 municípios acreanos, apenas um solicitou exames laboratoriais.

PUBLICIDADE

O maior número de infecções foi registrado em São Paulo, com 109 casos.

O Pará, na Região Norte, tem 86 pessoas diagnosticadas. Rondônia, o Estado vizinho, recebeu apenas 3 diagnósticos.

O governo do Estado e as prefeituras municipais prorrogaram até o fim do mês de outubro a vacinação contra o sarampo, por conta da baixa procura. Pouco mais de 2 mil pessoas receberam a dosagem, na faixa etária de 20 a 49 anos.

O que é o sarampo?

Trata-se de uma doença viral altamente contagiosa. Isso porque o vírus é transmitido por meio do contato direto ou pelas vias aéreas —basta que a pessoa infectada respire, tussa ou mesmo espirre.

A doença evolui de forma rápida e pode ter complicações graves, principalmente entre os pequenos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários