Acre segue como o Estado com maior quantidade de presos por 100 mil habitantes

De acordo com o anuário feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Acre segue liderando o ranking de Estados com mais presos no sistema carcerário em todo o país.

São, aproximadamente, 954 por 100 mil habitantes. Logo atrás vem Rondônia (755,1) e Mato Grosso do Sul (641,7). Entre a unidades da federação com menor média de detentos estão a Bahia (112,5) e Piauí (138).

A superlotação, falta de condições dignas de alimentação, saúde e a dificuldade de contato entre familiares e presos fazem parte da lista de problemas citados pelo documento apresentado.

Presídios da Capital já receberam, inclusive, visitas de representantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que investigaram de perto a situação.

O Acre é o estado do Brasil que mais aprisiona pessoas, sejam adultos ou adolescentes. São 8.414 pessoas que compõem a população privada de liberdade no sistema penal acreano e 668 adolescentes internados em meio fechado.

