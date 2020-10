André Gonçalves assume liderança com passinhos de funk na Dança dos Famosos

André Gonçalves está em primeiro lugar com 177,5 pontos, seguido por Felipe Titto com 117,4 pontos

No início da noite deste domingo (25) foi a vez dos homens mostrarem o que aprenderam durante os ensaios da semana do funk na Dança dos Famosos (Globo).

André Gonçalves, Bruno Belutti, Felipe Titto, Marcelo Serrado e Zé Roberto apresentaram no palco do Domingão do Faustão para o auditório virtual, os jurados e o público de casa.

PUBLICIDADE

Na semana anterior, o time feminino rebolou no quadro e Lucy Ramos subiu ao topo do ranking entre as mulheres.

Fausto Silva abriu a atração prestando esclarecimentos ao público neste sobre os participantes que se afastaram da competição por razões médicas: Danielle Winits, que torceu o tornozelo, e Juliano Laham, que foi diagnosticado com um tumor no rim.

Mas o show tem que seguir e André Gonçalves abriu as apresentações. O júri artístico foi formado pela cantora Fernanda Abreu, a atriz Monique Alfradique e o comediante Fábio Porchat.

O coreógrafo Octávio Nassur e da bailarina Tainá Grando, que já foi dançarina do Domingão, compuseram o júri técnico.

O apresentador perguntou ao ator sobre o estado de sua mulher, que não participou da terceira rodada feminina, e Gonçalves disse que ela apresenta melhoras. “Ela quer voltar e espero que volte”, disse.

Faustão aproveitou para informar aos telespectadores que Juliano Laham já foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor benigno no rim.

Henri Castelli não foi citado, mas também precisou se afastar do quadro em virtude de complicações envolvendo uma antiga fratura.

O participante Zé Roberto destacou-se com seu abdômen de tanquinho. “Assim você está me tirando do armário, cada gominho merece um dez”, divertiu-se Porchat. O ex-jogador aproveitou para mandar um recado para a esposa: “Nada de dormir cedo hoje.”

Já Fernanda Abreu rasgou elogios a Tito: “Lembra muito os meninos do funk que realmente gostam de dançar só de bermuda”. Serrado, com apenas parte da barriga de fora, chamou a atenção do humorista: “Que umbigão maneiro. Esse é o verdadeiro abdômen da família brasileira.

” O humorista ficou impressionado com o shape do ex-jogador aos 46 anos. “Você tá me tirando do armário neste momento! (…) Cada gominho dessa barrigota merece nota 10!”, brincou.

Bruno Belluti encerrou a noite com direito a sarrada, mas foi criticado por Mansur, que classificou a coreografia como “uma colcha de retalhos”.

O ranking ficou assim: André Gonçalves, em primeiro lugar (177,5 pontos); em segundo, Felipe Titto (117,4 pontos); Marcelo Serrado pegou a terceira posição, com 176 pontos; Bruno Belutti, a quarta (176,5 pontos); e Zé Roberto ficou em quinto lugar, com 176,2 pontos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários