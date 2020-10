Após acidente, homem tem as pernas presas às ferragens de veículo, no interior do AC

Um homem de 28 anos foi vítima de um grave acidente de trânsito e ficou com as pernas presas às ferragens de um caminhão na tarde de sexta-feira (30), no km 18 da BR-364, no município de Sena Madureira, interior do Acre.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para retirar o homem. No resgate foi preciso abrir toda cabine do veículo com alicate de corte. A vítima foi resgatada com o fêmur quebrado.

O caminhão havia colidido com uma van, e o impacto foi tão forte que foi necessário abrir as portas usando a força e teve também ajuda de militares do Exército Brasileiro que passavam no local, para assim retirar a parte da frente do painel de cima da vítima.

Após o resgate, o homem foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do (Samu), ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, em estado grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito também foram acionados junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e isolaram a área. Após os devidos procedimentos serem realizados, o veículo foi removido do local por um guincho.

(Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros)

