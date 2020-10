Candidato à reeleição, vereador Rodrigo Forneck é internado para tratar da covid-19

Parlamentar anunciou no último domingo (25) que havia testado positivo para covid-19, mas a campanha continua

O vereador Rodrigo Forneck (PT) foi internado na Pronto Clínica, nesta terça-feira (27), para tratar dos sintomas do novo coronavírus. Segundo boletim médico, o parlamentar está no oitavo dia de evolução da doença, que se apresenta em estágio moderado.

Candidato à reeleição, Forneck anunciou no último domingo que havia testado positivo para covid-19 e disse que ficaria em casa, mesmo na reta final de campanha, para se cuidar e evitar de contaminar outras pessoas.

A hospitalização ocorreu por precaução a pedido do infectologista Tião Viana, que cuida do caso. À noite, a assessoria de imprensa se manifestou sobre o estado de saúde do vereador. Confira na íntegra:

Apesar de todos os cuidados e de ter evitado aglomerações, o vereador Rodrigo Forneck contraiu a covid-19. Mesmo estando na reta final da campanha, Forneck, que é candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, fez a opção de se manter em casa até que esteja totalmente livre do vírus.

Rodrigo está no oitavo dia de evolução da doença, que se apresenta em estágio moderado, segundo boletim clínico.

Por uma questão de precaução, o médico infectologista Tião Viana decidiu interná-lo nesta terça-feira (27) para que se tenha ainda mais êxito no tratamento.

Rodrigo Forneck está bem e em contanto permanente, via telefone, com a família e equipe de trabalho.

