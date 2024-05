Com 14 vereadores em sua base, Bocalom tentará eleger pelo menos mais três ex-secretários

Com a aproximação das eleições municipais, além de um novo prefeito, a capital acreana, Rio Branco terá que escolher seus vereadores, para atuar durante quatro anos no Poder Legislativo.

O atual prefeito de Rio Branco, além de tentar sua reeleição para um segundo mandato, terá uma base de vereadores grandes tentando se reeleger, entre eles, seu líder na Câmara, João Marcos Luz (PL).

Base na Câmara

Bocalom, que se filiou ao PL, tem ainda, o apoio do União Brasil, que conta o nome do senador Marcio Bittar. Na Câmara, dos 17 vereadores, o prefeito conta com 14 em sua base, mostrando a solidez de sua gestão junto à Casa Legislativa.

Segundo Bocalom, ele espera que pelo menos 80% da sua base na Câmara Municipal se reeleja.

“Eu acredito que pelo menos 80% dos vereadores da base possam se reeleger, pois estão fazendo um bom trabalho junto com a gente, apoiando nossa gestão. E a população está vendo isso”, disse o líder do Executivo Municipal.

Apadrinhados de Bocalom

Além da sua base, o prefeito também tem como missão ajudar na eleição de pelo menos três de seus ex-secretários que já deixaram seus cargos para concorrer a uma cadeira na Câmara. São eles:

Joabe Lira – ex-secretário municipal de Cuidados com a Cidade

Cláudio Falcão – ex-coordenador da Defesa Civil

Sheila Andrade – ex-secretária municipal de Saúde

Sobre seus ex-secretários, o prefeito revelou que não tem um preferido e acredita que em razão do bom trabalho por eles realizado a frente de suas pastas, serão eleitos.

“Dos novos temos muitos nomes, e nossos secretários são nomes muito fortes. E não tenho dúvidas que estão na disputa. Antes a câmara tinha 17 vagas e agora são 21, quatro vagas a mais. Eu acredito que vamos ter uma base ainda mais forte e sólida, pois nossos partidos, o PL e o União Brasil, acho que vão eleger 10 ou mais. Isso vai mostrar a força da nossa base”, ressaltou.

Aumento de cadeiras

Os atuais vereadores de Rio Branco tentarão a reeleição. Com a aprovação da Proposta de Emenda à Lei Orgânica que altera o artigo 28, em 2023, ficou definido que o número de vereadores da Câmara Municipal sairá de 17 para 21 a partir da próxima legislatura, que iniciará em 1º de janeiro de 2025.

A legislação estabelece o limite máximo de 23 vereadores para os municípios com população superior a 300 mil habitantes e inferior a 450 mil.