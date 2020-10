Clássico acreano Galvez x Atlético-AC, pela 10ª rodada do grupo 1

Galvez e Atlético-AC fazem o clássico acreano na 10ª rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, neste sábado (31), e a partida terá como árbitro Lucas Canetto Bellote, de São Paulo, que vai ficar no comando do apito.

A equipe de arbitragem será composta ainda por Roseane Amorim da Silva e Mario Jorge Ferreira Lima Junior, que estão escalados como auxiliares, Jackson Rodrigues da Silva, que será o quarto árbitro, e Antonio Neuriclaudio do Rêgo Costa, que vai atuar como analista de campo.

O Atlético-AC é o oitavo e último colocado do grupo 1 com seis pontos. O Galo Carijó ainda não venceu na Série D. O Galvez está na vice-liderança com 16 pontos e se vencer se aproxima da vaga na próxima fase.

O clássico acreano será disputado na Arena Acreana, em Rio Branco (AC), neste sábado, a partir das 17h30 (de Brasília).

(Foto de capa: Reprodução/G1)

