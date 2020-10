Depois de 8 meses, Cine Araújo volta a funcionar em Rio Branco com capacidade reduzida

Os amantes de filmes e pipoca já podem comemorar no Acre. O Via Verde Shopping já retorna com o Cine Araújo nesta quinta-feira (29).

O anúncio foi feito nas redes sociais do empreendimento.

Para a segurança dos usuários, algumas medidas sanitárias serão tomadas, como capacidade de ocupação reduzida e limpeza constante dos filtros do ar condicionado.

Os ingressos para as entradas também serão virtuais, para evitar contato com papel.

Para mais informações, sobre indicações de filmes e horários, os interessados podem acessar o site do Cine Araújo.

