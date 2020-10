Em nota, prefeita diz que vai apurar destruição de barraca de feirante informal

A prefeita Socorro Neri se pronunciou sobre o caso do feirante informal do bairro Boa União, na regional da Baixada da Sobral, que teve sua barraca de venda de melancia destruída por fiscais do Município. As imagens circularam neste sábado (24) por grupos de WhatsApp.

Em nota, a prefeitura lamenta o episódio e diz que providências já foram tomadas para a inclusão produtiva do feirante, que foi vítima da da ação truculenta dos fiscais.

Confira o conteúdo na íntegra:

A prefeita Socorro Neri sempre pautou sua gestão pelo respeito aos cidadãos e pela dimensão educativa da fiscalização.

Assim, ao tomar conhecimento do episódio de fiscalização envolvendo um comerciante informal de melancias, a prefeita Socorro Neri lamenta o ocorrido e informa que determinou à equipe da Safra a adoção de providências imediatas para oferecer o suporte técnico e material necessários para a inclusão produtiva do cidadão.

