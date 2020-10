EUA autorizam antiviral remdesivir para tratamento da covid-19, o primeiro no país

Remédio, liberado pela FDA, foi um dos usados no tratamento do presidente Donald Trump contra o coronavírus

A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês), aprovou nesta quinta-feira (22) a autorização para o uso do medicamento antiviral remdesivir, da farmacêutica Gilead Sciences Inc’s, no tratamento da covid-19, tornando-o o primeiro e único remédio aprovado para a doença no país.

O remdesivir, administrado de maneira intravenosa, foi uma das substâncias utilizadas no tratamento do presidente norte-americano, Donald Trump, contra a covid-19.

PUBLICIDADE

O medicamento está disponível para tratamento com uma autorização de uso emergencial da FDA desde maio, após um estudo liderado pelo Instituto Nacional de Saúde mostrar que ele ajudava a reduzir o tempo de internação em cinco dias.

Mas a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou na semana passada que seus estudos globais de tratamentos para a covid-19 concluíram que o remdesivir não apresentou um efeito substancial na redução do tempo de pacientes no hospital ou em suas chances de sobrevivência. O estudo ainda não foi revisado por especialistas externos.

A Gilead questiona o potencial de viés no estudo da OMS, que não foi “duplo-cego”, o que significa que os participantes e seus médicos estavam cientes de quais medicamentos estavam sendo utilizados.

O remdesivir, que será vendido com a marca Veklury nos EUA, custa US$ 3.120 por um tratamento de cinco dias, ou US$ 2.340 para compradores governamentais como o Departamento de Assuntos ligados a Veteranos. As ações da Gilead subiram 4,3% na bolsa de valores, chegando a US$ 63,30.

A Gilead disse que está atendendo à demanda pela droga nos Estados Unidos e prevê atender à demanda global até o final de outubro. A empresa disse que a Veklury tem aprovações regulatórias ou autorizações temporárias em cerca de outros 50 países.

Também nesta quinta-feira, o FDA emitiu uma nova autorização de uso de emergência para remdesivir em tratamentos de pacientes pediátricos hospitalizados com menos de 12 anos que pesam o suficiente para receber um medicamento intravenoso.

Gilead disse que ainda está trabalhando para compreender todo o potencial do remdesivir, em diferentes contextos e como parte das abordagens de terapia combinada. A empresa também está desenvolvendo uma versão inalada da droga que pode ser usada fora do ambiente hospitalar, se aprovada. [Foto de capa: Ulrich Perrey/AFP]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários