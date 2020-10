FCCV e Secretaria da Educação realizam serviços de manutenção na Escola Maria José Bezerra

As ações visam qualificar a unidade de ensino, proporcionando melhores condições para profissionais da educação e estudantes

A Fundação FCCV e a Secretaria da Educação de Cruzeiro do Sul realizaram nesta semana serviços de manutenção e reparos na Escola Municipal Maria José Bezerra fontes, situada na BR-364 (ramal do James). As ações visam qualificar a unidade de ensino, proporcionando melhores condições para profissionais da educação e estudantes.

Foram realizados serviços de reparos nas salas de aula, refeitório e cozinha, além de recuperação em toda a parte elétrica. Também foram feitos reparos na cobertura da escola e, para concluir, a ação realizou a pintura da unidade de ensino.

