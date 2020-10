Fernando Haddad é criticado por publicação sobre caso Robinho e apaga o post no Twitter

Após elogiar o posicionamento do ex-jogador e comentarista Carlos Casagrande, no 'Globo Esporte, Haddad foi chamado de racista

O ex-candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, foi alvo nesta sexta-feira (16) de críticas por uma publicação no Twitter sobre o caso Robinho. Após elogiar o posicionamento do ex-jogador e comentarista Carlos Casagrande, em sua participação na edição paulista do programa “Globo Esporte”, Haddad foi chamado de racista; em seguida, apagou o post.

Confira algumas críticas:

@Haddad_Fernando o mínimo que você deve fazer é se retratar pelo trocadilho racista. Só apagar e fingir que nada aconteceu não adianta. Seu fandom está atacando mulheres negras que o criticaram pelo erro. — Leví Kaique Ferreira (@LeviKaique) October 16, 2020

Não @Haddad_Fernando, a principal estrutra de opressão da escravidão NUNCA vale a pena, nem em trocadilho racista de internet. Não basta apagar, você precisa se retratar! https://t.co/e9tICYO5UI — Simone Nascimento – 50555 (@SimoneEhNois) October 16, 2020

Em dezembro de 2017, o ex-jogador do Santos, Robson Souza, o Robinho, foi condenado, em primeira instância, na Itália, a nove anos de prisão pelo estupro coletivo de uma mulher albanesa. A decisão é contestada pelas defesas de Robinho e de Ricardo Falco, o outro acusado. O caso aconteceu em uma boate, em Milão, em janeiro de 2013.

No Globo Esporte de São Paulo, o ex-jogador e comentarista Carlos Casagrande foi um dos que se pronunciaram contra o jogador e o posicionamento do Santos (que até aquele momento ainda analisava a suspensão do contrato de Robinho):

“Fico assustado com o que acontece no Brasil. O Brasil solta traficante, o vice-líder é preso com dinheiro na cueca, a Carol Solberg por se manifestar politicamente… a CBF faz censura e o Santos contrata um jogador que é condenado por estupro. Eu sou um dos muitos que têm voz de resistência. E ela não vai se calar perante um absurdo desses”.

