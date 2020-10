Horóscopo do dia: Confira as previsões deste sábado (24/10) para o seu signo

O nono dia da lunação é neste sábado (24). O início da manhã pode ser um pouco confuso já que a Lua está em mau aspecto com Urano, dando instabilidade emocional.

Ao longo do dia será possível ter mais equilíbrio e harmonia. Vênus faz um bom aspecto com Saturno, atraindo segurança, maturidade e um senso de realidade que pode dar mais estabilidade aos relacionamentos.

PUBLICIDADE

Este aspecto favorece e nos permite firmar compromissos, tanto nas relações afetivas quanto profissionais.

Além disso, a Lua faz um aspecto positivo com Marte, que traz iniciativa, coragem e motivação. A partir das 18h55, a Lua vai ficar fora de curso, até ingressar em Peixes no domingo (25). Agora, veja o recado de cada signo:

ÁRIES

Irá receber apoio para fazer suas atividades e melhor executar as tarefas do dia a dia. Porém, é bom usar de equilíbrio no pensar e moderação ao decidir. Ainda ocorrem confusões nas relações amorosas e conjugais. Conselho: Contenha as exigências diante do poder e autoridade. 67/367 – branco.

TOURO

A parte da manhã pode trazer fortes emoções, já que situações e acontecimentos imprevisíveis podem alterar o seu humor. Pode haver certa melancolia, pois nem tudo estará andando do jeito que gostaríamos. Conselho: O dia não é bom para a tentativa de controlar os outros. 92/792 – azul.

GÊMEOS

O início da manhã pode ser um pouco confuso com a Lua em mau aspecto com Urano, dando instabilidade emocional. A carreira profissional começará a tomar um novo rumo a partir deste final de semana. Conselho: Precisa dedicar sua atenção a algo prático. 56/756 – amarelo.

CÂNCER

Forte desejo de maior intimidade, podendo iniciar namoro ou ficar com alguém atraente. Por isso, é bom usar de equilíbrio no pensar e moderação ao decidir. Conselho: As atividades profissionais começarão a ganhar força total no mês de novembro que vem aí. 77/377 – azul.

LEÃO

Vênus faz um bom aspecto com Saturno, trazendo segurança e um senso de realidade que dará mais estabilidade aos relacionamentos. Conselho: O período é bom para dedicar-se à família e ficar mais perto dos pais e filhos. 33/433 – amarelo.

VIRGEM

O contato com pessoas mais próximas será proveitoso e muito tranquilo nos últimos dias do mês de outubro. Agora aumenta a habilidade criativa e a disponibilidade em servir aos outros. Conselho: Os impedimentos tendem a se dissipar rapidamente neste sábado. 68/868 – verde.

LIBRA

Vênus faz um bom aspecto com Saturno, trazendo segurança, maturidade e um senso de realidade que pode dar mais estabilidade aos relacionamentos. Conselho: Este aspecto favorece e nos permite firmar compromissos, tanto nas relações afetivas quanto profissionais. 56/456 – branco.

ESCORPIÃO

Com o Sol em seu signo, a energia sexual é total. Prepare-se para boas novas no relacionamento íntimo. Porém, é necessário conter exigências e a tendência detalhista. Conselho: As transformações começam a se definir e o que foi iniciado se consolida agora. 89/389 – verde.

SAGITÁRIO

Vai começar uma fase de recolhimento ao seu lar, a mais delicada do ano. O clima é mais pesado e será preciso dar maior atenção aos seus compromissos. Ao longo do dia será possível ter mais equilíbrio e harmonia. Conselho: Precisa de tranquilidade e paz em seu ambiente. 34/634 – cinza.

CAPRICÓRNIO

Discussões por bens materiais e pontos de vista diferentes atrapalham sociedades e parcerias. Terá um envolvimento novo fora do seu ambiente, conhecendo uma pessoa que lhe será atraente. Conselho: Viva intensamente a vida e seus sentimentos por alguém neste final de semana. 73/473 – marrom.

AQUÁRIO

Continua tendo chance de prosperar e melhorar sua condição financeira. O dia dá bons lucros através do comércio. E não desista de uma conquista. Se continuar acreditando nesta possibilidade, você alcançará algo que deseja. Conselho: Será mais fácil alcançar um de seus desejos pessoais com jeitinho. 66/366 – branco.

PEIXES

O final do sábado não é aconselhável para dar início a qualquer coisa que vá contra a autoridade de alguém. Evite a alteração de última hora em atividade que esteja em andamento. Conselho: Vá conquistando tudo sem pressa, que é a grande inimiga para suas conquistas pessoais. 33/233 – cinza.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários