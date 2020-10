Irmã de Miley Cyrus choca ao atuar quase nua em cerimónia de prémios

Este ano, a grande maioria dos eventos foram cancelados por conta da pandemia e os que se realizaram não tiveram o efeito mediático de outrora.

No entanto, contrariando esta tendência, Noah Cyrus está dando o que falar nas redes sociais depois de ter atuado nos CMT Awards.

PUBLICIDADE

O motivo? O visual que escolheu para cantar com o artista de country Jimmie Allen.

Noah optou por um body, completamente transparente, que apenas cobria estrategicamente o lado mais privado do seu corpo.

Mas melhor do que explicar, será ver com os seus próprios olhos esta indumentária no mínimo arrojada.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários