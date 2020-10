Jovem esquizofrênico mata primo de 8 anos a facadas e fere avós

O ataque aconteceu por volta das 21h30 no bairro Santo Antônio. De acordo com a Polícia Militar, o menino, Davi Silvestre, morreu no local. Já os avós foram levados para o Hospital Roberto Silvares.

Uma tia do agressor, Luciene Silvestre, foi a primeira pessoa a chegar na casa e encontrou João Vitor saindo após o crime. Ele foi encontrado e preso por policiais militares na BR-101. Segundo os agentes, o homem parecia estar em surto, disse que lembrava do crime mas não sabia que o primo tinha morrido.

A tia contou que os idosos estavam trancados no banheiro com sinais de espancamento e cortes de faca. De acordo com a tia, foi a própria avó que apontou o neto como autor do crime.

O homem estava desaparecido desde segunda (26). Segundo a família, João estava em Nanuque, em Minas Gerais, e voltou pra casa na tarde de quarta.

De acordo com a tia, ele apresenta um quadro de esquizofrenia, mas não fazia tratamento e nem apresentava risco.