Marinha retifica edital do concurso Aprendiz de Marinheiro 2020

A Marinha do Brasil decidiu retificar o edital de abertura do concurso Aprendiz de Marinheiro 2020 e aproveitou a ocasião para publicar também orientações para proteção contra Covid-19 (Coronavírus) no dia da prova.

A decisão foi divulgada por meio de um edital assinado pelo Diretor e Capitão de Mar e Guerra, Francisco André Barros Conde. O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 1º de outubro.

PUBLICIDADE

A alteração foi no item 6.7, que trata sobre os horários para fechamento dos portões e início das avaliações. Anteriormente os portões seriam abertos às 8h30 e fechados às 9h30, agora serão abertos às 10h30 e fechados às 12h00 (horário de Brasília).

Já o limite para se apresentar na sala ou setor para identificação era até às 9h50, e agora passou a ser até às 12h20. Também foi incluído no edital o item 6.21, trazendo disposições especiais para que os candidatos evitem a contaminação com Coronavírus.

Dentre as principais medidas para as etapas que envolvam reunião física de candidatos está a medição de temperatura corporal, o uso obrigatório de máscara de proteção, a separação dos candidatos que demonstrem alguma condição indicadora de caso suspeito e a adoção de ações para evitar aglomerações.

Os candidatos que se negarem a cumprir as medidas de proteção descritas no item 6.21.2, serão eliminados do CP. As orientações completas podem ser conferidas acessando o edital:

Seleção da Marinha ofertou 900 oportunidades para ingresso em 2021

O concurso Aprendiz de Marinheiro oferta 900 vagas para ingresso em 2021. Puderam realizar inscrições candidatos do sexo masculino com idade a partir de 18 anos e menos de 22 até o primeiro dia do mês de janeiro de 2021.

Também foi preciso ter concluído o ensino médio ou estar em fase de conclusão do último ano.

Outras exigências foram altura mínima de 1,54m, e a máxima de 2,00m, não ser casado ou não ter constituído união estável, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola de Aprendizes-Marinheiros.

Durante o curso de formação os classificados vão receber uma remuneração mensal de R$ 1.108,53, sendo R$ 981 correspondentes ao soldo militar e R$ 127,53 referente ao adicional militar.

Já como grumete (aprendiz) o aluno receberá uma bolsa-auxílio no valor total bruto de R$1.179,72 sendo R$1.044 de soldo militar e R$135,72 de adicional militar. O vencimento poderá chegar a R$1.950.

(Foto de capa: Reprodução)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários