Por conflito de agenda, Jarbas Soster não comparece e deve ficar de fora de debate

Candidato à prefeitura pelo Avante participou de entrevista para um site de Rio Branco no mesmo horário do debate geral

O ‘Debate Eleições 2020’ realizado na noite desta sexta-feira (30) contou com uma baixa importante. Isso porque um dos candidatos à prefeitura de Rio Branco, Jarbas Soster (Avante), não chegou a tempo para o início do embate.

Soster participou de entrevista para um site de Rio Branco no mesmo horário do debate geral. No entanto, a organização do evento chegou a um consenso com os demais candidatos e decidiu aguardar por Jarbas. Se chegar até o fim do primeiro bloco, ele participa. Caso contrário, permanece de fora. [Foto: Saimo Martins/ContilNet]

