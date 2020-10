Socorro Neri venceria Minoru, Duarte e Bocalom no segundo turno, diz pesquisa

Numa disputa com Minoru, a atual prefeita venceria com 41%, contra 33% do tucano

Mesmo com um empate técnico projetado para o 1º turno nas eleições para a Prefeitura de Rio Branco, com 27% para Socorro Neri e Minoru Kinpara, a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira (23) mostra a simulação de um eventual segundo turno com a vitória de Socorro Neri (PSB).

A candidata apoiada por Gladson Cameli venceria Minoru Kinpara (PSDB), Roberto Duarte (MDB) e Tião Bocalom (PP) no segundo turno.

PUBLICIDADE

Com Bocalom, Neri sairia vitoriosa com 51% contra 31%.

Numa disputa com Minoru, a atual prefeita venceria com 41%, contra 33% do tucano.

Se concorresse com Duarte, 47% seria sua porcentagem, contra 30% do emedebista.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários