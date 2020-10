Xuxa volta à Globo para gravar com Tatá Werneck para o ‘Lady Night’

A apresentadora Xuxa Meneghel voltou aos Estúdios Globo, nesta sexta-feira, para gravar uma entrevista com tatá Werneck para o “Lady Night”, do Multishow. A entrevista, segundo a coluna da Patrícia Kogut, era um sonho antigo de Tatá e o convite foi feito pessoalmente por ela e aceito por Xuxa no início do ano. Essa é a primeira vez que a eterna Rainha dos Baixinhos volta à emissora, desde 2015, quando se transferiu para a Record TV.

Em maio deste ano, Xuxa já tinha aparecido na tela da Globo ao ser entrevistada remotamente por Pedro Bial para o “Conversa”.

Ainda segundo Kogut, Xuxa estava emocionada durante a visita à antiga emissora. Ela tem contrato com a Record até dezembro, mas seu desligamento depois disso já está combinado.

