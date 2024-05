Defesa Civil do RS alerta para elevação do nível dos rios do estado

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou, neste domingo (12), para uma tendência de elevação do nível de inundação de “praticamente todos os grandes rios do estado” devido ao volume de chuvas recentes.

“Nas últimas 24 horas foram registrados volumes significativos de precipitação no Centro, Região Metropolitana e Serra, com valores chegando aos 120 mm pontualmente nos Vales. Em função dessa chuva volumosa, praticamente todos os grandes rios do Estado apresentam tendência de elevação”, informou o órgão.

Segundo boletim da Defesa Civil, 143 pessoas morreram devido às chuvas e inundações no Rio Grande do Sul. Há ainda 125 desaparecidos e 806 feridos. Desde 29 de abril, 2.115.704 pessoas foram atingidas pela tragédia socioambiental em 446 municípios gaúchos

Mais de meio milhão de moradores do Rio Grande do Sul (537.380) estão desalojados, enquanto 81.170 encontram-se em abrigos. Até o momento, 76.399 pessoas e 10.555 animais foram resgatados.