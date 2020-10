Zoo britânico separa 5 papagaios que se provocavam para falar palavrões

Um zoológico britânico teve que separar cinco papagaios desbocados que, segundo os tratadores, estavam encorajando uns aos outros a usar palavrões para xingar.

Billy, Eric, Tyson, Jade e Elsie se juntaram à colônia de 200 papagaios cinzentos do Lincolnshire Wildlife Centre em agosto e logo revelaram uma tendência para a linguagem de baixo calão.

“Estamos bastante acostumados com papagaios xingando, mas nunca tivemos cinco ao mesmo tempo”, disse o executivo-chefe do zoológico, Steve Nichols. “A maioria dos papagaios fica tímida do lado de fora, mas por algum motivo esses cinco estavam se exibindo”.

Nichols revela que nenhum visitante se queixou dos papagaios, e a maioria achou a situação engraçada.

“Quando um papagaio diz para você se f*, isso diverte muito as pessoas. Isso provocou um grande sorriso em um ano realmente difícil.”

Nichols explicou que os papagaios foram separados para poupar os ouvidos das crianças.

Eles foram transferidos para diferentes áreas do parque para que não “provocassem uns aos outros”. [Foto de capa: Steve Nichols/Lincolnshire Wildlife Park/AP]

