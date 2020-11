Acre divulga mudança ou permanência de faixa de risco nesta sexta-feira

Será nesta sexta-feira (13) a divulgação da nova classificação do nível de risco, definida pelo Pacto Acre sem Covid, em todo o Estado.

O anúncio será feito pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde e do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, a partir das 10h.

Os municípios do Acre já regrediram para a fase laranja. Se as demais regionais (Baixo Acre/Purus e Juruá/Tarauacá-Envira) também regredirem, várias atividades e serviços serão novamente suspensos em 18 municípios, entre eles Rio Branco e Cruzeiro do Sul, ou passarão por restrições para frear a proliferação do coronavírus, que já infectou 32,1 mil pessoas no estado, matando 705 delas.

