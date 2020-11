Anitta mostra seu lado vulnerável em trailer do novo documentário para a Netflix

Há exatos dois anos da estreia de “Vai Anitta”, em 2018, a nova série da vida de Anitta, 27, chega na Netflix no próximo dia 16 de dezembro.

Com um novo nome, agora “Anitta: Made in Honório”, em homenagem ao bairro de Honório Gurgel, no Rio, onde a cantora nasceu e foi criada, a produção ganhou trailer oficial nesta quinta-feira (19).

PUBLICIDADE

A série documental sob direção artística de Andrucha Waddington e direção de Pedro Waddington, promete mostrar para o público todos os lados multifacetados da dona dos sucessos “Vai Malandra”, “Paradinha”, “Desce pro Play”, entre outros.

Segundo a Netflix, que revelou as informações sobre a série nesta manhã, cada um dos seis episódios focarão em temas diferentes da vida de Anitta, como por exemplo, a vida pessoal, bastidores de shows, decisões empresarias, e por aí vai.

No vídeo de dois minutos e três segundos, Anitta mostra sua vulnerabilidade em diversos momentos. Um deles é a apresentação da cantora no Rock in Rio 2019, em que ela abriu a noite de shows do Palco Mundo, principal do evento.

Os ensaios para a ocasião e todas as dificuldades para montar o espetáculo, também foram documentadas para a série.

Além da intensa rotina profissional, a vida pessoal da artista também será exposta, sem precedentes, na nova produção da Netflix.

“Nessa série, as decisões estiveram mais na minha mão. Vai mostrar por que eu criei essa personagem Anitta, é uma parte muito reveladora da minha vida, que eu nunca falei pra ninguém”, afirmou a cantora durante o festival Tudum, no início do mês.

Ela disse também que, enquanto a primeira série foi focada em como ela construiu sua carreira internacional, nesta ela pretende mostrar mais sobre suas origens.

“Tem partes que eu não curto minhas”, revelou Anita, que completou dizendo que nada foi cortado.

Solteira, a cantora carioca também adiantou que, ao contrário da série anterior, durante as gravações desta nova, ela estava solteira.

Segundo ela, vão aparecer “700 boys” com quem ela ficou no período. “Teve que colocar um emoji com cara de gatinho para não bagunçar a vida de muita gente.” Assista ao trailer de “Anita: Made in Honório”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários