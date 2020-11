Aniversariantes Isnailda Gondim, Leonardo Lopes, Tehani Telles e mais festas na coluna

Vivas, vivas ao odontólogo Leonardo Lopes Souza, que na quarta (25) completou 40 anos e ganhou da esposa, Cintia Hessel, um jantar intimista comemorativo no restaurante Casa 81. Da Coluna votos de Parabéns.

PUBLICIDADE

Dia 25, também foi de “parabéns pra você” para a artista plástica Luiza Maria Mello que reuniu as amigas mais próximas para rodadas de pizzas. Viva la vida.

FILMES NOVOS

“Trolls 2” e “Invasão Zumbi 2: Península”, são os novos filmes em cartaz no cinema do Via Verde Shopping.

*Ainda em cartaz você encontra “Convenção das Bruxas”, “Destruição Final: O Último Refúgio”, “Enquanto Estivermos Juntos” e “O 3° Andar – Terror na Rua Malasaña”.

*Voce pode comprar seu ingresso através do link: https://www.ingresso.com/cinema/cine-araujo-rio-branco?city=rio-branco#!#data=20201029

Momento selfie da fotógrafa Talita Maia e seu comandante Daniel Nobre, que curtiram o último findes, na Chapada dos Guimarães, no maior love.

Parabéns à empresária Renata Poersche, que apagou as velinhas, ontem, 26, e comemorou a data ao lado do maridão Marcio Danzicourt e dos filhos. Vida longa recheada de alegrias à aniversariante.

OLIMPÍADA NACIONAL

Alunos dos cursos técnicos Integrados ao Ensino Médio em Edificações e em Redes de Computadores do Ifac, representaram o Estado na etapa final da Olimpíada Nacional em História do Brasil-ONHB, realizada este mês.

*A competição contou com a participação de mais de 17 mil equipes de todo o País, e as duas equipes do Acre(71), terminaram com a medalha de Honra ao Mérito. Parabéns.

B-DAY TEHANI

O litoral de Caponga-CE, foi o escolhido pela empresária Tehani Telles para celebrar seu aniversário, comemorado nesta quinta, 26, com grupo de amigas. Da terrinha, para brindar com Tete, zarparam Lidiane Moraes e Paula Dossa. Confiram alguns momentos.



NOVA CASA

Jornalista Rachel Moreira, afivelando as malas para fixar residência na Capital da República. Lá, assume a chefia de gabinete do deputado federal Leo de Brito. Sucesso amiga. Competência não lhe falta!

Assessora técnica do MP, Silvania Ferreira, foi surpreendida na manhã desta quinta, 26, pela chefe do Parquet acreano, dra Kátia Rejane Araújo e seus colegas de trabalho, com um delicioso café da manhã, pela idade nova. Silvaninha, como carinhosamente é chamada…MERECE! Parabéns.

AÇÃO TRANSFORMADORA

Na manhã desta quinta,26, procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, e a coordenadora do Núcleo Permanente de Incentivo a Autocomposição (Napaz), promotora de Justiça Diana Soraia Tabalipa, no Bairro Cidade do Povo, fizeram a entrega de 3.534 livros para a biblioteca da Escola Frei Heitor Turrini.

*Os livros foram adquiridos em parceria com a FIEAC, entregues à direção da Escola Frei Heitor Turrini, que tem 1.358 alunos matriculados e funciona nos três turnos, do 6º ao 9º ano e no turno noturno, promove a Educação de Jovens e Adultos-EJA.

SURPRESA

Amigos fizeram questão de se reunir e preparar uma boa surpresa de aniversário à advogada e diretora de Políticas Públicas para as Mulheres, Isnailda Gondim, no sábado, 21, no Buffet Quinta dos Lagos. O happy hour com cardápio gourmet, drinks e espumantes em meio a muita descontração e a alegria da aniversariante e convivas foram a tônica. Felicidades à aniversariante. Confiram alguns flashes!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários