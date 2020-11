Após perder por 4 a 0 em Vilhena-RO, Galvez troca treinador

A diretoria do Imperador Galvez demitiu o técnico Zé Marco e também do seu auxiliar técnico, Pablo Simões

Após a derrota sofrida no sábado (14) para o Vilhenense-RO por 4 a 0, a diretoria do Imperador Galvez demitiu o técnico Zé Marco e também do seu auxiliar técnico, Pablo Simões.

Com a vaga para a próxima fase do torneio ameaçada, a diretoria confirmou a contratação do técnico Paulo Roberto Oliveira, profissional que já trabalhou no clube e, antes da pandemia, chegou a fazer parte da comissão técnica do Imperador.

Na quarta posição do Grupo 1, o Imperador vai encarar no sábado (21), às 15h30, na Arena Acreana, o Independente-PA, quinto colocado na classificação da chave e adversário direto do clube acreano pela última vaga do G-4. O novo técnico imperialista Paulo Roberto Oliveira para o compromisso contra os paraenses contará com o retorno do goleiro Miller. O atleta esteve na semana passada resolvendo problemas particulares em Recife-PE. Os atacantes Wanderson e Radames, assim como o meia-atacante Felipe, não enfrentaram o Vilhenense e aguardam liberação do departamento médico para reforçar o clube no jogo decisivo do próximo sábado. Os jogadores Gustavo e Nickson acometidos pelo novo coronavírus, após testes realizados na semana passada, devem seguir fora do time.

O técnico Paulo Roberto Oliveira sabe da importância de um resultado positivo no duelo do próximo sábado contra o Galo Elétrico para o campeão acreano não chegar na última rodada da fase classificatória pressionado a somar pontos diante do Fast Club-AM, em jogo agendado para o estádio da Colina.

CLASSIFICAÇÃO

1º) Fast Clube-AM 22

2º) Bragantino-PA 21

3º) Rio Branco-AC 21

4º) Galvez -AC 20

5º) Independente-PA 14

6º) Ji-Paraná-RO 12

7º) Vilhenense-RO 11

8º) Atlético Acreano-AC 07

Fonte: MANUEL FAÇANHA.

