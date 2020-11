Atlético Acreano se despede da série D do Brasileirão sem vencer

O vice-campeão acreano conseguiu o empate aos 37 do segundo tempo, com o gol do meia Anderson

O Atlético Acreano encerrou sua participação na série D do Campeonato Brasileiro sem vencer. Neste sábado (28), o time acreano empatou em 2 a 2 com o Ji-Paraná de Rondônia. A partida foi realizada no Estádio Arena Acreana.

O time rondoniense abriu o placar aos dois minutos do primeiro tempo com Renan. Na etapa final, aos 8 minutos Marcos Vinicius deixou tudo igual. 1 a 1. Mas dez minutos depois, novamente Renan colocou o Ji-Paraná na frente.

O vice-campeão acreano conseguiu o empate aos 37 do segundo tempo, com o gol do meia Anderson. Placar final Atlético Acreano 2 X 2 Ji-Paraná.

