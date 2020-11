Bittar diz que Marina representa ‘ambientalismo da pobreza’ e comete crime contra quem lhe deu a vida

O senador acreano Marcio Bittar (MDB) disse em entrevista à TV Gazeta nesta sexta-feira (27) que a ex-ministra Marina Silva representa o ambientalismo radical, que leva à pobreza e à inação econômica, ao defender a construção da nova estrada, que sairá de Cruzeiro do Sul e chegará a Pucallpa, no Peru, pela fronteira.

A ex-senadora criticou em suas redes sociais, na última semana, a decisão do governo de financiar a obra, dizendo que não há interesse por parte do Estado e da União em proteger a Amazônia.

“O plano de construir uma rodovia cortando o Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre, mostra que o governo não tem nenhuma intenção em proteger efetivamente a Amazônia. Atingir uma unidade de conservação de proteção integral no coração da floresta, que reúne uma das maiores biodiversidades do mundo, é só mais um sinal da completa falta de noção e compromisso do governo”, escreveu Marina.

Marcio rebateu a fala ambientalista.

“Eu acho que a Marina comete, de novo, um crime, contra as pessoas que deram a vida pra ela, um mandato pra ela. Se nós não fizermos o Acre para o oceano correto, a estrada, vamos determinar a eterna miséria da nossa região, sem poder ofertar o que nós temos para os outros países”, enfatizou o emedebista.

“Ela [Marina] não funcionou nem na questão ambiental com o grupo dela que comandou o Acre por 20 anos. Não plantaram uma árvore. Não conseguiram, por exemplo, recuperar o Igarapé São Francisco, que virou um esgoto, mas o presidente Jair Bolsonaro fará”, finalizou.

