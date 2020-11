Bocalom garante que, se eleito, vai terminar mandato: “Prefiro ser prefeito”

O candidato à prefeitura de Rio Branco pelo Progressistas, Tião Bocalom, disse nesta terça-feira (17) que, se for eleito, vai cumprir os quatro anos de mandato. A afirmação foi feita em vídeo onde o ex-prefeito de Acrelândia responde insinuações de que não terminaria a gestão para se lançar ao governo.

“Vou cumprir os meus quatro anos. A prefeitura é uma forma de você ficar mais próximo do povo. O governador do estado não atua diretamente com a população. Atua com os prefeitos, com os vereadores e tal. E os prefeitos atuam diretamente com a população, resolvendo os problemas principais da sua população mais direta. Então eu gosto disso, gosto desse corpo a corpo”.

PUBLICIDADE

Bocalom disse ainda que prefere ser prefeito de uma capital com metade do eleitorado do que governador. “É onde eu sei que posso ajudar muito”. Considerou também que para colocar em prática o tão falado projeto “Produzir para Empregar” é necessária a permanência de quatro anos na gestão.

O candidato foi o mais votado no último domingo (15), com 49,58% dos votos válidos, e por pouco não venceu no 1º turno. Ele disputa a última fase da eleição contra Socorro Neri (PSB), que obteve 22,68% da preferência do eleitorado.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários