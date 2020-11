Confiante e sem plano B, Gladson diz que não há outro nome para apoiar no 2º turno

Gladson fez a afirmação durante a caminhada com a prefeita no Centro de Rio Branco, em direção à seção que Socorro Neri votou

O governador Gladson Cameli (sem partido) não poupou elogios à prefeita e candidata à reeleição Socorro Neri (PSB) – sua escolhida na disputa pela Prefeitura de Rio Branco -, neste domingo (15), mas disse que em um eventual segundo turno, caso a postulante ao cargo não participe, ele irá sentar com calma com sua equipe para pensar em um outro candidato que irá receber o seu possível apoio.

“Estou muito confiante de que a Socorro irá para o segundo turno, mas se isso não acontecer, o que é pouco provável, sentaremos para pensar em um outro nome que atenda as nossas expectativas”, disse o chefe do executivo.

Gladson fez a afirmação durante a caminhada com a prefeita no Centro de Rio Branco, em direção à seção que Socorro Neri votou.

“Eu estou com a Socorro Neri até o fim. Já até levantei as mangas. Essa mulher tem garra, determinação e quero ela comigo no dia 1 de janeiro, já colocando em prática o que planejamos para essa cidade”, continuou.

Após a agenda com Neri, Gladson embarca para Cruzeiro do Sul – sua cidade de origem -, onde votará no candidato do Partido Progressista, Zequinha Lima.

