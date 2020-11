CoronaVac chega a São Paulo em voo nesta quinta

Voo com carga de 120 mil doses tem pouso previsto por volta das 9h no aeroporto de Guarulhos, um dia antes da data estimada pelo governo de SP

As primeiras 120 mil doses da vacina Coronavac, produzidas pelo laboratório chinês Sinovac, desembarcam na manhã desta quinta-feira (19) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, um dia antes da data prevista pelo governo de São Paulo.

Segundo o Instituto Butantan, a carga especial saiu da China na segunda-feira (16) e deve chegar a São Paulo nesta quinta-feira por volta das 9h. Após desembaraço aduaneiro, o material será transportado até o Instituto em um caminhão que receberá escolta especial.

As 120 mil doses já estão prontas para uso assim que o imunizante for registrado e autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O lote faz parte da carga de 6 milhões de doses que o governo de São Paulo comprou do laboratório chinês e ficará armazenado em local não informado por questões de segurança.

Na próxima semana, outra remessa da China é aguardada: com 600 litros de insumos da vacina que serão formulados e envazados no Butantan.

Tanto as vacinas já prontas quanto a matéria-prima para a formulação das novas doses precisam ser transportadas refrigeradas entre 2 e 8 graus – a mesma temperatura em que é mantida a vacina da gripe, por exemplo. O insumo é líquido e vem armazenado em bolsas de 200 litros, dentro de contêineres nas aeronaves.

Em coletiva no início da semana, o governador João Dória afirmou que até o dia 30 de dezembro o Butantan deverá receber todas as doses prontas (6 milhões) e toda a matéria prima necessária para a produção de mais 40 milhões de doses da vacina contra o coronavírus no país.

Segundo o Butantan, todo material viajará em três voos de carga comerciais e seis voos fretados exclusivamente para trazer esse carregamento especial. Os voos com as doses e com os insumos da vacina não acontecerão todos no mesmo dia e sim ao longo das semanas. “Essa é uma carga muito preciosa e todos os cuidados com a segurança desse transporte estão sendo tomados”, afirmou Dimas Covas, em entrevista anterior à ÉPOCA.

