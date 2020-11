Debate é cancelado após ausência de mais da metade dos candidatos

Socorro Neri, Minoru Kinpara e Jarbas Soster cancelaram a participação; Bocalom está com covid-19

O último debate entre os candidatos à prefeitura de Rio Branco, que aconteceria na noite desta terça-feira (10), acaba de ser cancelado após desistência de Socorro Neri (PSB), Minoru Kinpara (PSDB) e Jarbas Soster (Avante). Tião Bocalom (PP) cancelou na última hora após ser diagnosticado com covid-19.

De acordo com a organização do evento, os três desistentes inicialmente haviam confirmado presença. As assessorias dos candidatos alegaram incompatibilidade de agenda.

Promovido pelo Fórum Acre 2050, o evento encerraria a agenda de embates frente a frente entre os pleiteantes ao comando da capital acreana a cinco dias do primeiro turno.

Os candidatos Daniel Zen (PT), Jamyl Asfury (PSC) e Roberto Duarte (MDB) chegaram cedo ao local e lamentaram a ausência de seus adversários.

