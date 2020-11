Derrotado em 2014, Gilberto Diniz é eleito vereador em Sena e já quer uma vaga na Aleac

Classificado em 11º lugar na cidade, o político se elegeu pelo partido do prefeito reeleito Mazinho Serafim

Seis anos depois de deixar a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) com dois mandatos cumpridos, o ex-deputado estadual Gilberto Diniz conseguiu uma vaga na Câmara Municipal de Sena Madureira, depois da derrota nas eleições de 2014.

Classificado em 11º lugar na cidade, o político se elegeu pelo partido do prefeito reeleito Mazinho Serafim, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com 539 votos.

Primo do único adversário de Mazinho na disputa, o atual deputado Gehlen Diniz (Progressista), que ficou em segundo lugar com 43,37% dos votos, Gilberto concorria com outros cinco candidatos dentro da mesma família.

“Uma disputa acirrada em que eu concorria com 5 candidatos da mesma família e com amigos e parceiros que considero muito. Estou feliz com a conquista”, disse o emedebista.

Diniz disse ainda que agora tem suporte suficiente e destaque na mídia para concorrer às eleições de 2020, quando disputará pela quarta vez a vaga de deputado estadual na Aleac.

“Vamos iniciar um trabalho de dois anos. Agora sim nós temos suporte para levantar o nosso nome e já concorrer às eleições de 2022, indo para a Aleac lutar pelo nosso povo”, explicou.

Gilberto agradeceu os votos dados por seus eleitores e destacou que pretende lutar, mais intensamente, pela população do interior de Sena Madureira.

“Quero lutar pela população do interior, que precisa de crédito para investir na agricultura familiar, por exemplo. Deixo aqui o meu eterno agradecimento aos que acreditaram na nosso projeto e no nosso interesse de fazer o melhor por todos”, finalizou.

