Disputando a Prefeitura da Capital, Bocalom e Neri votam no mesmo horário este domingo

As assessorias dos candidatos à prefeitura de Rio Branco divulgaram na manhã deste sábado (28) o local de votação de Tião Bocalom (Progressistas) e Socorro Neri (PSB), que disputam em segundo turno.

A candidata à reeleição, prefeita Socorro Neri (PSB), irá votar na Delegacia do Ministério do Trabalho, no Centro de Rio Branco. Neri votará acompanhada do governador Gladson Cameli e do candidato a vice-prefeito Eduardo Ribeiro, do PDT.

O candidato Tião Bocalom (Progressistas) vai votar na Escola Serafim da Silva Salgado, na Baixada da Sobral.

