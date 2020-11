Eclipse Lunar em Gêmeos: como o último eclipse lunar do ano pode te afetar

Saiba mais sobre as energias do Eclipse Lunar em Gêmeos

Nesta segunda-feira (30), teremos o último eclipse lunar do ano, no signo de Gêmeos. Este eclipse terá o seu auge às 9h44, e acontecerá no grau 8°38’ de Gêmeos.

Temos aqui a oportunidade final deste ano de refletirmos sobre nossas emoções, sobre como lidamos com elas e como esses sentimentos influenciam nossa mente, nossos pensamentos.

O eclipse traz a necessidade de termos consciência acerca das informações que estamos buscando e também das informações que estamos repassando.

Será que aquilo que você expressa tem conexão com o seu coração? Será que as palavras que tem sido ditas por você são aquelas que você realmente sente que precisa falar?

Este eclipse pede verdade. E a verdade só é encontrada quando você olha para dentro de si, para as suas emoções, e entende que tudo aquilo que você expressa e o que compartilha é o que realmente emerge de dentro de você, de seu coração.

Não temos mais espaço pra mentiras, falsas verdades, fake news. O espaço será daqueles que fazem questão de receber e de doar informações verdadeiras, se libertando de todo e qualquer tipo de informação ou ideal que não caminha em conjunto com seu ser.

No momento do eclipse, a Lua estará em um aspecto de oportunidade com Mercúrio em Escorpião, reafirmando que toda e qualquer tipo de ideia ou de pensamento que já não esteja de acordo com o que você acredita ou com aquilo que você se conecta, deve ser liberado.

É momento de se desapegar de pré-conceitos que te impedem de se transformar na pessoa que você quer ser, que te impedem de se transformar em uma pessoa melhor.

EM QUAL ÁREA DA SUA VIDA O ECLIPSE VAI INCIDIR?

Veja o seu Ascendente:

• Áries: cursos, informações que recebe, maneira como se comunica, comunicação com irmãos

• Touro: finanças, autovalor, aquilo que valoriza e como usa seus conhecimentos em prol do que valoriza

• Gêmeos: sua própria personalidade e a maneira como você age e como mostra as suas ideias

• Câncer: medos, traumas e ressentimentos, sobretudo em relação à maneira como você se expressa e absorve informações

• Leão: amigos, meio social, coletivo, como você se expressa e absorve informações quando em grupo

• Virgem: carreira, como você se mostra publicamente, como você se expressa para mostrar as suas ideias em sua carreira

• Libra: filosofias de vida, ideais, crenças, maneira como você filtra as suas verdades e acredita naquilo que realmente é real pra você

• Escorpião: mudanças, transmutações, desapegos, consciência de quais são as ideias e informações que você precisa se desapegar

• Sagitário: relações, relacionamentos amorosos, parcerias, sociedades, a maneira como você expressa as suas ideias em seus relacionamentos

• Capricórnio: rotina, dia-a-dia, tarefas diárias, rotina de trabalho, como você usa a sua mente e as suas ideias em prol de ter mais produtividade em sua rotina

• Aquário: autoexpressão, criatividade, filhos, como você expressa as suas ideias em prol de ser feliz e levar felicidade àqueles que te rodeiam

• Peixes: família, ambiente familiar, passado, infância, como você troca idéias com sua família e a maneira como você lembra de seu passado como base de quem você é

