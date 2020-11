Eleições 2020: Edmilson Rodrigues (PSol) é eleito prefeito de Belém

O candidato teve maior parte dos votos válidos e superou Delegado Federal Eguchi (Patriota) no segundo turno

Edmilson Rodrigues (PSol) foi eleito neste domingo (29/11) prefeito de Belém (PA) para os próximos quatro anos. Com 98,56% das urnas apuradas, ele tinha 51,76% dos votos válidos, contra 48,24% do Delegado Federal Eguchi (Patriota), no segundo turno (veja a apuração completa).

Edmilson Rodrigues nasceu em Belém, tem 63 anos e é professor e deputado federal. Também já exerceu os cargos de prefeito de Belém e deputado estadual, e é sócio do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP).

Segundo turno das Eleições 2020

Eleições acontecem em 57 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes que não elegeram um candidato no 1° turno. Entre elas, 18 são capitais.

O número representa 60% dos 95 municípios onde havia a possibilidade de uma segunda rodada de votação neste ano.

Em duas das cidades — Duque de Caxias e Volta Redonda, ambas no Rio de Janeiro –, a eleição está à espera da Justiça Eleitoral. Nelas, os candidatos mais votados estão “sub judice”, ou seja, tiveram as candidaturas indeferidas, mas recorreram da decisão e aguardam serem decretados vitoriosos.

No Amapá, acometido por um grave apagão, a capital, Macapá, onde pode haver segundo turno, ainda está com a situação indefinida. Devido aos problemas relacionados à falta de energia, o pleito na maior cidade do estado foi adiado e deve ser concluído antes de 27 de dezembro, em caso de segundo turno.

