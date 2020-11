Em 4 dias, PRF/AC registra 8 acidentes com 2 vítimas fatais e 13 pessoas feridas

A Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF/AC) encerrou a ‘Operação Finados 2020’ na segunda-feira (2), às 23h59. Os policiais reforçaram as ações preventivas e ostensivas durante quatro dias, desde a última sexta-feira. Foram fiscalizados 1.035 pessoas e 744 veículos. Como resultado, uma pessoa foi presa por crime contra o patrimônio.

Os agentes flagraram 3 motoristas dirigindo sob influência de álcool, 10 condutores e/ou passageiros sem o cinto de segurança e 12 ocasiões em que crianças não utilizavam adequadamente um dispositivo de retenção, como a cadeirinha.

Além disso, a PRF presenciou 2 ultrapassagens irregulares, durante o feriado. Esse tipo de manobra eleva o risco de provocar colisões frontais com o veículo que está trafegando no sentido contrário, sendo umas das infrações de trânsito responsáveis pela maioria dos acidentes graves.

Houve, ainda, registro de 8 acidentes nas rodovias federais sob circunscrição da PRF no Acre, com 13 pessoas feridas e 2 mortes. Os acidentes prevaleceram em locais não catalogados como ‘pontos críticos de acidentalidade’. A ‘Operação Finados’ não foi realizada no ano passado e por isso não há comparativo.

