Forças federais vão garantir a segurança das eleições em 19 localidades do Acre

Decisão do Tribunal Superior Eleitoral alcança 576 municípios e aldeias indígenas distribuídos por 11 estados

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já aprovou o envio de forças federais para 576 municípios e aldeias indígenas distribuídos por 11 estados. O objetivo é garantir a segurança da eleição municipal, que ocorrerá no próximo domingo, e o livre exercício de voto.

A última decisão foi tomada nesta terça-feira (10). Em rápido julgamento, a Corte aprovou o envio de tropas para seis localidades do Amazonas e uma de Mato Grosso do Sul.

PUBLICIDADE

— Muitos estados requereram forças federais este ano. Um número muito elevado. Até tive uma conversa com o ministro da defesa [Fernando Azevedo e Silva] sobre esse assunto — disse no julgamento desta terça-feira o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso. [Capa: Roberto Jayme/TSE]

Veja quantos municípios e aldeias indígenas vão ter reforço de forças federais:

– Acre: 19 locais

– Alagoas: 4 locais

– Amazonas: 41 locais

– Ceará: 10 locais

– Maranhão: 98 locais

– Mato Grosso: 34 locais

– Mato Grosso do Sul: 7 locais

– Pará: 72 locais

– Piauí: 167 locais

– Rio Grande do Norte: 113 locais

– Tocantins: 11 locais

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários