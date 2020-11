‘Fortnite’ está pronto para a nova geração de consoles

O jogo online estará disponível no lançamento do PlayStation 5 e Xbox Series

A Epic Games confirmou que ‘Fortnite’ está pronto para a chegada da nova geração de consolas, com as versões para a PlayStation 5 e Xbox Series a chegarem no dia de lançamento das novas plataformas.

PUBLICIDADE

Os jogadores de ‘Fortnite’ nos novos consoles da Sony e da Microsoft conseguirão jogar a com definição 4K e 60 frames por segundo, uma fluidez que também é mantida quando jogado em modo de tela dividida.

O site Kotaku, também adianta que o grafismo será mais dinâmico, com os ramos e folhas de árvores a reagirem a explosões nas imediações.

Os jogadores na versão PlayStation 5 também desfrutarão de vibração háptica e poderão entrar em fila para jogar a qualquer um dos modos diretamente a partir do menu principal do console.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários