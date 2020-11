Gloria Perez se revolta ao saber que filha de Paula Thomaz está no meio artístico

Gloria Perez, 72, demonstrou sua revolta ao descobrir que a filha de Paula Thomaz, 51, está iniciando uma carreira artística.

Thomaz foi condenada ao lado de Guilherme de Pádua, 51, pelo assassinato de Daniella Perez em 1992. A filha da autora de novelas foi morta aos 22 anos pelo então casal.

PUBLICIDADE

“Essa criminosa não tem limites”, escreveu Gloria ao ser marcada uma rede social em uma notícia sobre a menina.

“Não preservou o filho que estava na barriga, quando se fez assassina [Thomaz estava grávida de 4 meses na ocasião], e não preserva a filha de um meio onde terá sempre como referência ser a filha de uma assassina.”

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a menina de cinco anos faz parte do casting mirim de uma agência de talentos. Ela já está fazendo campanhas publicitárias e participou do anúncio de uma marca infantil.

Na época do assassinato de Daniella Perez, ela era um dos destaques da novela “De Corpo e Alma”, escrita pela mãe, e fazia par romântico com Pádua.

O casal foi condenado por homicídio duplamente qualificado, com motivo torpe e sem possibilidade de defesa da vítima.

Sentenciada a 16 anos de prisão, Thomaz deixou o regime fechado em 1999, após cumprir um terço da pena. Depois, se formou em direito, se casou com um advogado e atualmente assina como Paula Nogueira Peixoto.

Pádua foi condenado a 19 anos de prisão e também cumpriu um terço da pena. Desde 2017, ele é pastor de uma igreja evangélica em Belo Horizonte.

No começo do ano, ele chamou a atenção por demonstrar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários