Internações por coronavírus no Acre aumentam 16,5% nos últimos 14 dias

O número de leitos ocupados para tratamento de pessoas acometidas pela covid-19 no Acre subiu 16,5% nos últimos 14 dias. O aumento se deu tanto nas internações no Sistema Único de Saúde (SUS) quanto em unidades particulares.

Nesta quinta-feira (26), 204 pacientes ocupam leitos de UTI (35), clínicos (166) e obstétricos (3) em todo o estado. Duas semanas atrás, o número era de 175.

PUBLICIDADE

Em relação à quinta da semana passada (19), quando havia 219 internações, o crescimento foi de mais de 5%.

Os índices relacionados à pandemia de covid-19 no Acre vêm subindo consideravelmente nas últimas semanas. A regional do Juruá/Taraucá-Envira regrediu para a bandeira laranja no dia 13 de novembro. A expectativa é que a regional do Baixo Acre/Purus também retorne para esse nível nesta sexta (27).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários